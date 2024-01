Juve, Zazzaroni: “Incolpare Allegri per Milik mi sembra assurdo”

Zazzaroni avrebbe preso le difese del tecnico della Juventus Allegri sulla scelta di schierare Milik nell'ultimo match disputato in Serie A

Dagli studi di Mediaset, Ivan Zazzaroni ha voluto rispondere a coloro che avrebbero sollevato alcune perplessità sulle scelte di Massimiliano Allegri nel match della Juventus contro l' Empoli . In particolare, il giornalista controbatterebbe alle accuse su Arkadiusz Milik . Ecco le sue parole: " Yildiz stava bene ma ha detto Allegri che doveva rifiatare ma se contro l' Empoli non puoi giocare con Vlahovic e Milik mi sembra una cosa assurda".

Zazzaroni ha proseguito: "Yildiz si può anche levare ma nell'economia della stabilità di un gruppo ad Allegri serviva far giocare Milik che se poi dopo 20 minuti fa un fallo da espulsione e non è il tipo che perde la testa, il calcio è fatto di episodi ma contro l'Empoli puoi giocare senza Danilo e con Milik. Ha questo gruppo e deve gestirlo. La Juventus non è una squadra da Scudetto e prima o poi la buccia di banana la trova".