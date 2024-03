Juve, Zazzaroni: “Il piano di Scanavino presume degli investimenti”

Nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha analizzato le dichiarazioni espresse recentemente dal ad della Juventus, Maurizio Scanavino. Ecco un estratto del suo intervento: "Ieri Maurizio Scanavino ha presentato il piano triennale della Juve. Tre anni entro i quali la società intende aggiustare i conti e tornare a essere vincente. Questo significa che già dalla prima delle tre stagioni, la prossima, la Juventus dovrà investire parecchio per tentare di migliorare la competitività accelerando il processo di crescita. (Da quelle parti l’azionista i soldi li mette sempre). Il discorso è applicabile anche a Inter, Milan e a chi riuscirà a partecipare alle coppe europee. Per non farsi mancare nulla, Inter e Juve avranno anche l’appendice estiva del Mondiale per club con la più che probabile sovrapposizione dei calendari".