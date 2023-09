Juve, Zazzaroni: “Di finali antipatici è piena la storia del calcio…”

Dopo la lunga intervista concessa a Sportmediaset, fanno ancora discutere le parole di Leonardo Bonucci. A parlare sul Corriere dello Sport è il direttore del quotidiano, Ivan Zazzaroni, che commenta così la vicenda in casa Juve: "Di finali antipatici è piena la storia del calcio e dei campioni. Penso all’addio di Paolo Maldini al Milan di Berlu- sconi e Galliani, a Totti maltrattato dalla Roma di Pallotta (le colpe ricaddero tutte su Spalletti, che fu solo strumento). Anche la chiusura del rapporto tra Del Piero e la Juve di Agnelli non fu il massimo, pur se consumatasi con modalità differenti, giro di campo, applausi e lacrime: Andrea usò attenzioni superiori anche perché da fuoriclasse come Alex e Buffon aveva ottenuto sacrifici e successi".