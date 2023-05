Sulla partita della Juve contro il Milan, Zazzaroni ha aggiunto: "Non ho visto una Juve così vuota. Ci ha provato, ha avuto tante occasioni, ma fa tanti errori individuali e non la butta dentro mai. Il Milan ha 16 punti in meno dell'anno scorso; significa autocritica generale, la devono fare Pioli e Maldini. La Juve ha due punti in più del Milan che però ha tutte le giustificazioni. La Juve no nonostante abbia giocato con i ragazzini e due cadaveri e mezzo".