Juve, Zazzaroni: “Secondo alcuni Allegri è un fenomeno: se arriva primo è santo”

Sulle pagine del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato della Juve di Allegri: "Secondo i teorici della Juve favorita, Allegri sarebbe, è in grado di vincere il campionato e quindi di recuperare i 18 punti che a giugno lo divisero dal Napoli, con una squadra che ha – sì – il vantaggio non quantificabile dell’assenza dalle coppe, ma che, al tempo stesso, in pochi mesi ha perso per varie ragioni Di Maria, Cuadrado, Pogba, Fagioli, Soulé, Bonucci e ci metto pure Barrenechea – Weah e Cambiaso gli ingressi".