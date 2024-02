Juve, Zara: “Allegri e Chiesa sono un problema reciproco”

Zara ha parlato di Chiesa e Allegri: per il giornalista, entrambi starebbero rappresentando un problema attualmente per l'altro alla Juventus

Nel suo editoriale per la DS, Furio Zara ha parlato del periodo poco brillante di Federico Chiesa alla Juventus . Ecco le sue parole: "Uno dei problemi di Allegri è il rendimento di Chiesa . Uno dei problemi di Chiesa forse è anche Allegri . Chiesa è un personaggio in cerca di autore, un personaggio interrotto, da anni parliamo di Chiesa come un potenziale campione poi gli anni passano e le speranze sono disattese, la stella di Chiesa brilla ad intermittenza e dire che questa stagione era cominciata anche bene con 4 gol nelle prime 5 partite e poi è scivolata nella mediocrità con toni che si sono fatti crepuscolari".

Zara ha aggiunto: "Chiesa e il suo percorso juventino è punteggiato da incomprensioni, equivoci, da un feeling non particolarmente felice con Allegri che lo fa giocare seconda punta nel 3-5-2 e lui che preferisce fare l'esterno nel 4-3-3 per esempio con Spalletti che lo aveva definito un fuoriclasse, il nostro Sinner. La verità è che Chiesa appoggia il suo gioco sugli strappi a campo aperto, sulla progressione ma sembra aver dimenticato il libretto delle istruzioni del gioco di squadra e dire che ha comunque 26 anni e può diventare il campione che noi speriamo diventi. È un campione in buffering e speriamo che si sblocchi in tempo per l'Europeo perché a Spalletti serve Chiesa al centro del villaggio azzurro".