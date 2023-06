Juve, ritorno di fiamma per Zaniolo: l’ex Roma vuole tornare in Italia

Zaniolo, in un'intervista di qualche mese fa, dopo il mercato invernale, aveva aperto da subito al possibile ritorno in Italia: "Il futuro non lo conosce nessuno. È ovvio che non posso garantire che resterò in Turchia cinque anni, ma finché sarò qui darò sempre il massimo". Parole abbastanze chiare, dichiarate poche settimane dopo il suo arrivo in Turchia. Nei sei mesi, comunque, Zaniolo, anche se non da protagonista, ha siglato 5 reti in 10 partite in campionato, un buon bottino per rimettersi in vetrina in vista del prossimo calciomercato, con tanti club sulle sue orme.