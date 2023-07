Giuntoli è al lavoro per definire gli ultimi dettagli dell'operazione dopo che lo svizzero è tornato al J Medical per le consuete visite mediche. Come riporta Repubblica Torino, contrariamente al caso Zakaria, la Juve sta facendo più fatica per piazzare McKennie e Arthur. Sul primo c’è stato un sondaggio da parte del Galatasaray, mentre per il brasiliano al momento non c'è nulla di concreto.