Juve, Denis Zakaria: rispedito al mittente a fine stagione?

Ceduto in prestito al Chelsea, a fine stagione bisognerà capire il futuro di Denis Zakaria di proprietà della Juventus. In Premier lo svizzero ha accumulato 10 presenze da titolare e 1 gol: in questa stagione appena 6 partite dal 1' tra campionato e Champions League (nemmeno 500' in totale quest'anno con la maglia del Chelsea). Il club londinese ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto sul centrocampista bianconero: adesso si pensa alla sua prossima destinazione.