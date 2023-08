Juve, Da Zakaria a Gonzalez fino a De Winter e Pellegrini: lo scenario

La Juventus ha le idee chiare: Gonzalez è stato un acquisto in prospettiva e già tutti lo vogliono. Cambiaso resterà a Torino, Zakaria in uscita

redazionejuvenews

La Juve accoglie il giovane Facundo Gonzalez che lunedì 7 agosto sarà a Torino per sostenere le consuete visite mediche. L'under 20 uruguaiano però sarà in Piemonte solo 'di passaggio' perché già si pensa al prestito. Il giovane difensore uruguaiano è già conteso da diversi club italiani: in primis c'è la Salernitana di Paulo Sousa -che oltre a lui ha puntato anche Miretti e Nicolussi Caviglia- ma anche l'Hellas Verona e il Monza, così come la Sampdoria di Andrea Pirlo (retrocessa in Serie B).

Arrivato a Torino per 3 milioni di euro -tra quota fissa (circa 400 mila euro) e bonus, più una percentuale

sulla futura rivendita- come riportato dal Corriere dello Sport, Facundo proseguirà il percorso di crescita altrove prima di far ritorno in bianconero. Per quanto riguarda invece le certezze, Allegri e Giuntoli -dopo averlo osservato attentamente negli States hanno deciso di puntare su Andrea Cambiaso di ritorno dal prestito al Bologna (che verrà adattato indifferentemente su entrambe le fasce). Per Zakaria intanto c'è ancora il Monaco in pressing con i bianconeri che puntano ad incassare 20 milioni (ma resta da definire la formula: se acquisto immediato o prestito con obbligo di riscatto).

Stesso destino anche per Koni De Winter, che andrà al Genoa: l'operazione avverrà sulla base di un prestito con diritto di riscatto a favore del club ligure che diverrà obbligo nel caso di salvezza. In tal caso i rossoblù dovranno versare nelle casse juventine 10 milioni di euro. I piemontesi tuttavia volevano infatti un riscatto obbligatorio basato solo sulle presenze e le prestazioni individuali del ragazzo, mentre il Genoa pretendeva di legarlo ai risultati. Alla fine ha prevalso quest'ultima linea, con il Genoa che però ha accettato di alzare la cifra del riscatto, portandola dai 7 inizialmente proposti ai 10 poi effettivamente definiti, come riportato da Calciomercato.com. Infine su Luca Pellegrini si riavvicina alla Lazio (per un nuovo prestito), che sta superando la concorrenza di Nizza, Milan e Fulham.