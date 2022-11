Brutte notizie per la Juve: esordio con gol per Zakaria con il Chelsea

Ieri sera Zakaria ha fatto il suo esordio con la maglia del Chelsea. Quale sarà il futuro del giocatore della Juve?

redazionejuvenews

Dopo aver passato i primi mesi della sua esperienza in Premier League con il Chelsea in panchina, ieri sera Zakaria ha fatto il suo esordio con la squadra inglese. Schierato titolare da mister Potter nella sfida di Champions League contro la Dinamo Zagabria, il centrocampista svizzero ha anche segnato il gol del decisivo 2-1. Brutte notizie per la Juve, che arrivati a questo punto sperava quasi che il giocatore non scendesse in campo prima di gennaio.

Infatti, se Zakaria avesse giocato 0 minuti sarebbe stato possibile richiamarlo a Torino per poi provare a rivenderlo o per mandarlo in prestito in un'altra squadra. Ora invece il giocatore avendo già giocato in due squadre in questa stagione non potrà essere tesserato da una terza. La speranza è quindi che l'ex Monchengladbach convinca al Chelsea nella seconda metà di stagione, così da essere riscattato. Se così non fosse, a giugno tornerà alla Juve.

Al termine della partita Zakaria ha detto: "I tifosi del Chelsea sono fantastici. Sono molto emozionato e felice. Ho lasciato la Juventus per giocare e ho aspettato la mia occasione. Il tecnico ha detto di giocare come si faceva in allenamento e io ho fatto del mio meglio. Ho sempre detto che quando avrei avuto la possibilità di giocare avrei mostrato quello che so fare. Volevo che entrasse, ho tirato più forte che potevo: sono felice e orgoglioso per questo gol. Non giocavo da tanto, ero un po’ stanco e avevo i crampi... Futuro? Io spero di giocare di più ovviamente, sono un po’ sorpreso di aver dovuto aspettare tanto per giocare. Ma è arrivato un nuovo coach, ha deciso diversamente. L’ho accettato, ho lavorato su me stesso per essere pronto per la mia opportunità. Penso di essermi fatto trovare pronto e sono contento”.