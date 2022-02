Juve, Zaccheroni: “Mi aspetto un 4-4-2 con Vlahovic e Dybala in attacco”

Come giocherà la Juve con l'arrivo di Vlahovic e Zakaria? L'ex allenatore bianconero Zaccheroni ha detto la sua

Poi su Vlahovic ha aggiunto: "L'attaccante serbo è il giovane più interessante della serie A in questo momento. Ha personalità, tecnica, ha imparato anche a smarcarsi, tanto che riesce a segnare sfruttando non solo la sua fisicità, come gli succedeva in passato. Alla Juve un attaccante delle sue caratteristiche serviva come il pane. Ora bisognerà vedere come lui vivrà il passaggio in una big, ma per il carattere che ha dimostrato finora non prevedo grosse difficoltà. Zakaria? Da tempo sostengo che reparto di mezzo era il problema maggiore per la Juve, la zona del campo dove sarebbe stato più importante intervenire. Zakaria gioca in un ruolo che la Juve aveva bisogno di coprire in maniera diversa, e penso sia un acquisto importante, che può fare la differenza. Occupa la stessa posizione di Arthur ma ha caratteristiche molto diverse, con lui credo che il centrocampo, dopo essere migliorato nella fase difensiva, ora possa crescere parecchio anche in quella offensiva".