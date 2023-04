Juve, Youssef Chermiti nel mirino dei bianconeri: ma…

Probabilmente stasera partirà dalla panchina con Trincao in una sorta di falso nueve. Il classe 2004 -nonostante la giovane età- si è già messo in mostra alla corte del tecnico Ruben Amorim . Fin qui 17 le presenze e 2 i gol.

Ha ancora ampi margini di miglioramento ma sembra prometta bene. Tuttavia lo Sporting CP ha ritoccato il suo contratto con un nuovo prolungamento che risale a febbraio. Dopo la scelta di farlo approdare in pianta stabile in prima squadra, la società portoghese ha deciso di fissare la scadenza al 30 giugno 2027, con una clausola rescissoria da 80 milioni di euro. Al momento la Juve resta alla finestra e continua a guardare con interesse il giocatore, nonostante la cifra non del tutto accessibile (almeno per ora).