Juve, Yildiz è l’idolo dei tifosi bianconeri: la sua è la maglia più venduta

Kenan Yildiz ha conquistato tutti in casa Juve a suon di giocate di classe e lampi da talento puro. L'attaccante turco è la stella nascente del club bianconero e tutti i tifosi sono già innamorati di lui. Non a caso, come riportato da Sky Sport, la sua è la maglia della Juve più venduta nelle ultime settimane. Il classe 2005 è amato soprattutto dai giovanissimi, che vedono in lui il futuro del club. Qualità e tecnica lo hanno già reso l'idolo della Vecchia Signora e ora l'obiettivo sarà farlo rimanere a Torino ancora a lungo. Non sarà semplice: staremo a vedere.