Juve, Yildiz nel segno di Del Piero: “Esultanza? Mi sono ispirato a lui”

L'attaccante turco contro il Frosinone ha segnato un gol bellissimo, che ha sbloccato il match. L'esultanza? Lingua di fuori, proprio come Alex. Al termine della partita ha detto : " Si, lui è una leggenda, ho esultato così anche in nazionale ".

Per La Gazzetta dello Sport è stato il migliore in campo, da 7,5 in pagella: "Gran gol, tecnica, coraggio, visione. Perché esce lui? Il tempo dirà se la prima da titolare è tardiva, chissà come toglierlo ora...".