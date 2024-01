Juve, Yildiz spaventa Chiesa: grande dubbio in attacco per Allegri

Yildiz o Chiesa, chi schiererà come titolare Allegri nelle prossime uscite? Dubbio in attacco in casa Juve

L'esplosione di Yildiz è stata una delle più grandi sorprese di questa stagione in casa Juve. Il talento classe 2005 ha convinto tutti a suon di giocate di classe e gol, ma ora a farne le spese potrebbe essere Chiesa.

I due giocano nello stesso ruolo, come seconda punta a supporto di Vlahovic. L'attaccante italiano a inizio stagione era titolarissimo ma ora è difficile immaginare in panchina il turco. Per Allegri si tratta di un dubbio non indifferente.

Partita dopo partita Allegri dovrà decidere chi schierare titolare e chi far partire dalla panchina. Entrambi insieme in campo? Difficile. Con un 3-4-2-1 la squadra sarebbe molto sbilanciata in avanti.

