Juve Women, domani torna la UWCL: alla scoperta del Racing FC Union

Domani la Juve Women di Montemurro affronterà il Racing FC Union luxembourg, prima avversaria della prossima UWCL

redazionejuvenews

Dopo l'ultima, grandissima stagione. la Juve Women è pronta a tornare in campo. Domani le bianconere affronteranno il Racing FC Union Luxembourg, avversarie nel primo turno di UWCL. Sul proprio sito ufficiale il club bianconero ha analizzato le prossime avversarie. Ecco il comunicato: "Le Juventus Women sono pronte a fare sul serio. Come la scorsa stagione si comincia con la UEFA Women's Champions League, competizione che lo scorso anno ha regalato emozioni uniche. L'avversaria nella prima gara del primo turno è il Racing FC Union Luxembourg, che compone il girone delle bianconere completato dalle estoni del Flora Tallinn e le israeliane del FC Qiryat Gat. Come lo scorso anno il mini-torneo si gioca a Vinovo: appuntamento il 18 agosto alle 20:30.

RACING FC UNION LUXEMBOURG

Da due anni campione di Lussemburgo in carica, lo scorso anno ha visto il suo cammino europeo interrompersi nella finale del primo turno. Per intenderci, in contemporanea con il successo per 4-1 delle Juventus Women sul St. Pölten che ha dato il via alla fase a gironi da sogno vissuta dalle bianconere.

Le lussemburghesi avevano sconfitto 1-0 nella prima gara le bosniache del Ženski Sarajevo Fudbal Klub 2000 (rete di Precellia Rinaldi, giocatrice ex Fiorentina) per poi venire eliminate dal Benfica, impostosi con un netto 7-0. In patria, invece, è stata una stagione di dominio assoluto. Del titolo conquistato si è già detto, questo il cammino: 23 vittorie su 24 gare (un pareggio), con 152 gol fatti e 14 subiti.

DOVE SEGUIRE IL MATCH

Il posto migliore in cui essere è naturalmente Vinovo! Qui trovate tutte le info per sostenere le bianconere da vicino. Se invece non potrete essere lì con loro, diretta su Juventus TV alle 20:30 e, con commento in inglese, sul nostro canale YouTube. Aggiornamenti costanti, ovviamente, anche sui canali social dedicati alle Juventus Women". (juventus.com)