Juve Women, tutte le statistiche in vista della Fiorentina

In vista della sfida tra Juve Women e Fiorentina, il club bianconero ha pubblicato una serie di interessanti statistiche: "La Fiorentina è rimasta imbattuta solo due volte in nove sfide di Serie A contro la Juventus, grazie a un successo il 21 aprile 2018 e a un pareggio lo scorso 22 gennaio, proprio nello scontro più recente tra le due formazioni.

La Juventus è la squadra che ha registrato più vittorie (sette) e segnato più reti (18) in Serie A contro la Fiorentina.

La Juventus è imbattuta in casa contro la Fiorentina in Serie A (4V, 1N), subendo reti solo in un’occasione, lo scorso 22 gennaio (2-2).

La Fiorentina potrebbe centrare il suo primo successo in trasferta contro una squadra piemontese in Serie A dal 9-0 contro il Cuneo il 29 aprile 2017.

La squadra bianconera ha vinto tutti i cinque precedenti contro la Fiorentina nel girone d’andata di Serie A e in questo parziale non ha mai subito gol.

Girelli ha segnato sette gol in sei match nel torneo in corso (nessuna giocatrice ha fatto meglio) e con un centro può già superare l’intero bottino della scorsa stagione di Serie A (sette reti in 17 gare).

La Fiorentina è la squadra contro cui Barbara Bonansea ha segnato più gol in Serie A (sei) tra quelle attualmente nella competizione; anche la sua ultima marcatura multipla nel massimo campionato è arrivata contro le viola, una doppietta il 5 settembre 2021.

Valentina Cernoia è andata in gol in ciascuna delle sue ultime due presenze contro la Fiorentina in campionato, in entrambe le occasioni con tiri dalla distanza.

Sofie Junge ha segnato il suo primo gol casalingo con la Juventus in Serie A proprio contro la Fiorentina, il 24 marzo 2019.

Martina Rosucci è la giocatrice che ha effettuato più movimenti palla al piede (cioè conduzioni del pallone di almeno 5 metri) in questa Serie A: 93. Laura Agard è terza in questa graduatoria con 82, dietro a Chiara Beccari del Como (88).

Nessuna giocatrice ha servito più assist di Arianna Caruso in questa Serie A: quattro, come Ghoutia Karchouni e Tabitha Chawinga". (juventus.com)