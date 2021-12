Juve Women-Servette: le statistiche della storica vittoria bianconera

Incredibile vittoria per la Juve Women di Montemurro, qualificata ai quarti della UWCL, Ecco le statistiche del match

Grazie alla vittoria per 4 a 0 sul Servette la Juve Women è riuscita a qualificarsi per i quarti di finale di UWCL. Un risultato storico per le bianconere e per il calcio italiano: nessuna squadra di calcio femminile italiana era mai riuscita in questa incredibile impresa. Ora la squadra di Joe Montemurro è a tutti gli effetti una delle migliori otto formazioni in Europa ed è pronta a portare in alto i colori bianconeri. La Juve Women ha dimostrato a tutti di meritarsi questo incredibile traguardo e non vorrà sicuramente fermarsi qui: forza ragazze!