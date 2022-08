Juve Women, termina 4-4 l’amichevole estiva contro il Servette

Termina con un pareggio al cardiopalma l'amichevole estiva tra Juve Women e Servette. Il match e le parole dei protagonisti

redazionejuvenews

Sul proprio sito ufficiale il club bianconero ha pubblicato un resoconto dell'amichevole tra Juve Women e Servette: "Inizia con una girandola di gol la stagione in campo per le Juventus Women, che a 7 giorni dal turno di Champions League pareggiano 4-4 in Svizzera, con il Servette. Che la partita sarà divertente lo fa capire subito il Servette, che dopo soli 3 minuti è già in vantaggio con Padilla. Trascorrono solo 13 minuti e le bianconere hanno un rigore da trasformare, per fallo subito da Bonfantini. Ci pensa Girelli, che esulta per la prima volta in stagione. E l'esultanza raddoppia, perchè Cristiana va di nuovo in gol al 18' portando avanti le bianconere, che nel giro di 4 minuti di fuoco vanno a segno anche una terza volta, con Caruso che elude la difesa di casa e segna.

Sembra tutto semplice per le Campionesse d'Italia, perchè una Girelli in grande spolvero al 34' segna la sua tripletta personale ma così non è: nella ripresa, infatti, complice anche una preparazione da concludere, le bianconere alzano il piede dall'acceleratore e il Servette si rifà sotto. La ripresa si apre con una gran giocata di Julia Grosso, che sfiora la cinquina, e poi come si diceva è il momento del Servette. Mentre la Juve opera una girandola di cambi, rivoluzionando tutto l'undici iniziale come è normale che sia in una partita del genere, le ospiti vanno in gol tre volte: al 57', al 74' e, proprio nel finale, all'89'". (juventus.com)

Al termine della partita l'allenatore della Juve WomenMontemurro ha detto: «Un test importante, siamo in pre-season, era utile per cominciare a mettere in pratica quello su cui stiamo lavorando. Dobbiamo lavorare sul livello della squadra e trovare il giusto equilibrio in vista della prossima settimana. Dovremo avere una buona settimana e arrivare nel modo giusto alla partita di Champions, continuando a mettere in pratica il nostro calcio». Poi è stato il turno di Cristiana Girelli: «Questa è la prima partita della stagione, dopo un avvio choc ci siamo riprese bene, cercando di fare il nostro gioco, mettendo in pratica quanto abbiamo fatto in questi giorni, provando anche cose nuove. Continuiamo a lavorare, ci aspetta una settimana fondamentale, dovremo lavorare sui dettagli, questa partita è stata molto utile per mettere benzina nelle gambe. Io sto bene, sono felice di aver ripreso a giocare».