Juve Women, Sembrant: “Nel calcio femminile ci sono pregiudizi e stereotipi”

Intervistata da Repubblica, la calciatrice Linda Sembrant ha parlato del suo trasferimento in Italia alla Juve Women: "Ero molto curiosa, volevo qualcosa di nuovo, conoscevo la Juventus e sapevo che stava crescendo: ho accettato la sfida e non mi pento. Oggi ci conoscono anche in Svezia". Se in Spagna e in Francia il calcio femminile è ormai una realtà consolidata, anche in Italia sta lentamente crescendo l'interesse attorno a questo sport. Sembrant ci tiene però a sottolineare che: "Il calcio femminile è sempre calcio. Fisicamente siamo diverse dai maschi, ma solo in questo sport ci sono pregiudizi tra maschile e femminile".