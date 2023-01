Verso Juve Women Sassuolo: tutte le statistiche in vista del match

In vista del match tra Juve Women e Sassuolo, il club bianconero ha pubblicato una serie di interessanti statistiche

redazionejuvenews

In vista del match tra Juve Women e Sassuolo, il club bianconero ha pubblicato una serie di interessanti statistiche: "SI CERCA LA DECIMA. Il Sassuolo potrebbe diventare la prima squadra contro cui la Juventus conquista 10 vittorie in Serie A. Le bianconere finora hanno collezionato nove successi in 11 confronti (1N, 1P), pareggiando però il più recente. 1-1 lo scorso 24 settembre.

30 GOL SEGNATI. La Juventus è la squadra contro cui il Sassuolo ha subito più gol in Serie A (30, almeno nove più che con qualsiasi altra avversaria nella competizione) e una delle due contro cui ne ha segnati meno tra quelle affrontate più di cinque volte (sei, al pari della Roma).

PARTIRE BENE. La Juventus ha vinto la prima partita disputata nel mese di gennaio in ognuna delle precedenti cinque edizioni di Serie A, segnando 21 gol e subendone appena uno. Questa sarà solo la seconda occasione in cui le bianconere giocheranno la prima gara di questo mese in casa.

IL RUOLINO DEL SASSUOLO. Il Sassuolo ha perso solo una delle ultime sei partite di Serie A (2V, 3N) dopo aver rimediato cinque sconfitte nelle prime sei di questo campionato. Le neroverdi, dopo l’1-0 con il Milan, potrebbero incassare due ko consecutivi senza andare a bersaglio per la seconda volta in stagione. La prima a ottobre (vs Roma e Fiorentina).

TANTE RAGAZZE IN GOL. La Juventus è la formazione che conta più marcatrici differenti nel campionato in corso (12) e l’unica a vantare ben otto giocatrici con almeno due due reti all’attivo. Ben cinque più del Sassuolo, a quota tre.

LA GRANDE EX. Sofia Cantore nella scorsa stagione ha indossato la maglia del Sassuolo, contribuendo a 13 marcature nel massimo campionato (otto reti, cinque assist); l’attaccante classe ‘99 (tre gol e due passaggi vincenti nella competizione in corso) è andata due volte a bersaglio contro le neroverdi in Serie A, con le maglie di Verona (gennaio 2020) e Juventus (marzo 2018), ma mai in casa.

CRISTIANA E IL SASSUOLO. Cristiana Girelli è la giocatrice che ha segnato più gol contro il Sassuolo in Serie A (nove). La formazione neroverde tempo potrebbe diventare la prima avversaria contro cui l’attaccante bianconera va in doppia cifra di reti in campionato da quando gioca alla Juventus (2018/19).

ATTENTI A... Lana Clelland è l’unica giocatrice del Sassuolo che in questa Serie A ha segnato più di due gol (tre). La scozzese ha realizzato una rete nel massimo campionato ai danni della Juventus – con la maglia della Fiorentina, in casa, il 20 marzo 2021". (juventus.com)