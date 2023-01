Juve Women, Montemurro: “Tanti errori”. In tribuna anche Scanavino

E' terminato con un pareggio il match di Serie A femminile tra Juve Women e Sassuolo . Le reti portano le firme di Salvai e Sciabica, che regalano un punto a bianconere e neroverdi. Un pareggio che lascia l'amaro in bocca alla squadra di Joe Montemurro , che sperava in una vittoria.

Al termine della partita, infatti, l'allenatore bianconero ha detto: "Secondo me non abbiamo controllato la partita nel migliore dei modi, abbiamo fatto tanti errori e scelte sbagliate in situazioni importanti, e l’abbiamo pagata, prendendo gol proprio alla fine. Nella ripresa abbiamo fatto molto meglio, ma io sono deluso per la partita; Peyraud-Magnin è stata poco impegnata, ma abbiamo pareggiato, perché abbiamo perso la concentrazione in momenti fondamentali. Succede. L’inserimento delle giovani? Dipende dalle situazioni della partita, le nostre ragazze hanno fatto bene in altri match".