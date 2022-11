Dai gol di Giacinti al traguardo di Salvai: tutte le stats post Juve Women-Roma

Niente da fare per la Juve Women di Montemurro , che al termine di una bellissima partita contro la Roma ha perso ai rigori la Supercoppa italiana femminile . Decisivi gli errori dal dischetto di Girelli e Cantore, che hanno permesso alla squadra avversaria di sollevare al cielo la coppa. Sul proprio sito ufficiale il club bianconero ha pubblicato una serie di interessanti statistiche sul match:

Quello di Lisa Boattin è il primo gol realizzato su punizione diretta dalla Juventus dalla rete di Cernoia contro la Fiorentina in Serie A nel settembre 2021.

I tre gol realizzati da Valentina Giacinti contro la Juventus in tutte le competizioni sono arrivati con tre maglie differenti: in Serie A con Milan e Fiorentina e in Supercoppa Italiana con la Roma.