Juve Women, vittoria per 8 a 1 contro la Roma in Coppa Italia

Prestazione da incorniciare per la Juve Women di Montemurro, che vince 8 a 1 contro la Roma in Coppa Italia

Ottima prestazione da parte della Juve Women di Joe Montemurro, che ieri è scesa in campo per la sua prima partita di questa edizione della Coppa Italia. Le bianconere hanno affrontato la Roma, in un match mai in discussione vinto per 8 a 1. Dopo la vittoria in UWCL contro il Wolfsburg, continua quindi il periodo d'oro per la Juve Women, ancora imbattuta in campionato. Le firme sui gol sono di Caruso (doppietta), Hurtig (doppietta), Bonfantini e Staskova (tripletta). Per passare il turno le bianconere dovranno ora vincere anche contro le Pink Sport Bari, match che si giocherà il prossimo 19 dicembre.