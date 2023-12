Beerensteyn e non solo: le prestazioni della Juve Women in nazionale

Da Beerensteyn a Sembrant e Nilden: le prestazioni delle giocatrici della Juve Women in nazionale. Il comunicato

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha pubblicato un resoconto sulle prestazioni delle calciatrici della Women in nazionale: "Copertina d'obbligo per Lineth Beerensteyn, autrice di una doppietta con l'Olanda, tuttavia non sufficiente ad aver la meglio dell'Inghilterra, che passa per 3-2 e appaia adesso in testa al girone le olandesi.

Vittoria corsara delle Azzurre in Spagna, un successo prestigioso, per 2-3, in casa delle Campionesse del Mondo. Giacinti, Cambiaghi e Linari le marcatrici in un match che ha visto in campo Caruso, Lenzini e Boattin dal primo minuto, Cantore e Salvai a partita in corso. Azzurre che ora si rilanciano al secondo posto, appaiate alla Svezia.

Clean sheet per Peyraud-Magnin, in campo con la Francia che batte l'Austria per 3-0 (non è scesa in campo Cascarino), e che stacca in vetta proprio l'Austria.

In campo dal primo minuto invece Sliskovic, nella partita della Bosnia Erzegovina, sconfitta 2-1 in Slovenia: sconfitta che tuttavia lascia le bosniache in testa nel girone.

Sconfitta infine per la Svezia di Sembrant e Nilden, la prima titolare, la seconda subentrata, contro la Svizzera, prossima avversaria dell'Italia, per 1-0".

(juventus.it)

