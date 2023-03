Juve Women, Pedersen: “Stagione più difficile rispetto alle altre”

Intervistata da Tuttosport, la calciatrice della Juve Women Pedersen ha parlato di questa stagione delle bianconere

redazionejuvenews

Intervistata da Tuttosport, la calciatrice della Juve WomenPedersen ha parlato di questa stagione delle bianconere: "Sono qui da cinque anni e ogni giorno vedo e sento che tutte vogliono dare il massimo, in partita e in allenamento, per migliorare. Questa stagione è più difficile rispetto a quelle passate, ma credo ancora tanto in questa squadra".

Sulla possibile vittoria dello scudetto ha aggiunto: "Sabato inizia la poule scudetto, formula che mi piace perché non ci sono gare scontate, in nessuna c’è una favorita. E di solito quando non siamo favorite noi riusciamo sempre a dare il meglio. Se credo nella rimonta sulla Roma? Ci crederò finché la matematica non mi dirà il contrario. È difficile, ma non è impossibile. E la qualificazione alla Champions è qualcosa a cui non possiamo rinunciare, tanto più dopo un anno come questo in cui abbiamo dimostrato che siamo ancora più vicine alle squadre top in Europa".

Chiosa finale sulla possibilità di giocare l'Europeo femminile nei paesi del nord: "Innanzitutto sappiamo come organizzare tornei sportivi di questa portata, poi in questi Paesi la gente ama il calcio femminile. E ancora perché nella candidatura è stata data massima rilevanza al tema della sostenibilità, molto importante anche per me. Penso al fatto che i gironi siano previsti nello stesso Paese, limitando così i viaggi delle squadre, oppure alla possibilità per i tifosi di muoversi sempre con i mezzi pubblici".