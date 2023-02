Verso Juve Women-Parma: i precedenti e lo stato di forma

In vista del match tra Juve Women e Parma, andiamo alla scoperta dei precedenti e dello stato di forma delle due squadre

In vista del match tra Juve Women e Parma, il club bianconero ha pubblicato un interessante approfondimento sui precedenti e lo stato di forma delle due squadre. Ecco il comunicato: "La sfida tra bianconere ed emiliane chiuderà la prima fase della stagione 2022/2023 della formazione di Montemurro. In palio ci sono tre punti importanti in vista della Poule Scudetto.