Juve Women, Montemurro: “Superata la delusione arrivata in campionato”

Attraverso i canali ufficiali del club, Joe Montemurro ha parlato in seguito al successo ottenuto dalla Juventus Women in Coppa Italia sulla Sampdoria. Ecco le sue parole: "Dopo la partita di Roma c’è stata tanta delusione nel gruppo, però sappiamo che non dobbiamo fermarci a pensare a quella gara, ma dobbiamo concentrarci su ciò che ci aspetta in futuro - cercando di fare più punti possibile da qui alla fine. Con le ragazze abbiamo parlato di questo e devo dire che la squadra sta bene. Oggi era un’opportunità per sperimentare e provare a sfruttare il valore anche delle ragazze che giocano meno e sono felice che siano scese in campo in un match di questo livello".