Juve Women, Montemurro: “Grande gruppo, è questione di mentalità”

"Cantore è in crescita, ha perso tanto ritmo - ha continuato l'allenatore bianconero. Ha fatto la preparazione ma ora ha bisogno di stare in squadra, trovare minuti. Per me è una ragazza in crescita e penso che sarà anche importante per la Nazionale. L’umiltà mi è piaciuta. Hanno lavorato tutte insieme, hanno trovato sempre la soluzione in modo maturo e questo è il vero gruppo, unito. Tutte possono contare su tutte, lavorano insieme. Vedo prima di tutti il gioco, poi il gruppo e il risultato. Siamo cresciuti e si vede. Ora dobbiamo fare le scelte giuste nel momento giusto, questa è la Champions. Abbiamo visto una squadra matura, professionale, fare risultato con un gioco che mi sta piacendo molto. Manca la continuità ancora, ma arriverà”.