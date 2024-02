Juve Women, Montemurro: “Buon primo tempo. Crediamo allo scudetto”

Montemurro ha proseguito: "Nello scudetto ci credo tantissimo, ci sono 24 punti a disposizione, scontri diretti, la squadra sta bene. Mi dispiace quello che abbiamo perso, mi piacerebbe avere in più i punti contro la Fiorentina e contro la Sampdoria tornando indietro, non posso lamentarmi, la squadra ha giocato una grande prima fase mostrando di avere grande qualità e stile di gioco e spettacolo. Mi fa piacere. Possiamo sempre crescere. Siamo tantissimo per capire i momenti di gara. La crescita però non finisce mai".