Juve Women, tutto pronto per il Milan: solo due vittorie contro le rossonere

In vista del match tra Juve Women e Milan, il club bianconero ha pubblicato un approfondimento sui precedenti tra le due squadre: “Sono due le vittorie delle Women in Milan-Juventus. Due appuntamenti che si fanno ricordare per diversi motivi...

redazionejuvenews

In vista del match tra Juve Women e Milan, il club bianconero ha pubblicato un approfondimento sui precedenti tra le due squadre: "Sono due le vittorie delle Women in Milan-Juventus. Due appuntamenti che si fanno ricordare per diversi motivi e che rappresentano grandi emozioni nella vita delle ragazze bianconere.

IL FASCINO DI SAN SIRO

Sabato 3 ottobre 2020. La Juventus affronta il Milan a San Siro. Lo stadio è vuoto per le limitazioni dovute alla pandemia. Ed in questo contesto, lo scenario genera ancora più brividi. In più, le ragazze hanno una voglia speciale di conquistare l'intera posta: in trasferta contro le rossonere in campionato non ci sono ancora riuscite.

CRISTIANA-GOL

La sfida viene decisa nel primo quarto d'ora. É Cristiana Girelli a trasformare il calcio di rigore che determina la vittoria. Nella vastità dello stadio, la felicità delle Women si sente ancora più forte.

L'ULTIMO MILAN-JUVE

14 maggio 2022: l'ultimo Milan-Juve chiude l'ennesimo campionato trionfale delle ragazze. É cambiata la guida tecnica e i risultati sono sempre all'altezza delle aspettative. Anche sul campo del Centro Sportivo Vismara l'impegno è massimo per conquistare l'intera posta. É Zamanian a firmare la rete del vantaggio.

IL RADDOPPIO DI PEDERSEN

Chiuso il primo tempo avanti di un gol, la Juve raddoppia a inizio ripresa con Pedersen. Sponda di Staskova e gran destro di Sofie Junge sotto la traversa. Le padrone di casa ammorbidiscono la sconfitta solo nei minuti di recupero con la rete di Boureille.

NUMERI DA SOGNO

A fine partita le Juventus Women celebrano il quinto tricolore consecutivo, conquistato matematicamente tempo prima. Il campionato vede la squadra chiudere in testa con 59 punti: 5 in più della Roma e 13 proprio del Milan, terza classificata". (juventus.com)