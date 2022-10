Juve Women, tutte le statistiche della sfida contro il Lione

Grazie al pareggio per 1-1 contro il Lione, la Juve Women si porta a 4 punti nel suo girone di Uefa Women Champions League, alle spalle dell'Arsenal, ancora imbattuto. Il prossimo avversario delle bianconere sarà proprio la squadra inglese, match in programma il 24 novembre 2022. La sfida contro i Gunners si prospetta già decisiva per il passaggio del turno della squadra di Joe Montemurro: la Vecchia Signora riuscirà a vincere?