Juve Women, la formazione ufficiale delle bianconere contro la Fiorentina

Alle 14.30, la Juventus Women affronterà la Fiorentina per la gara di ritorno delle semifinali play off di campionato. Le bianconere dovranno difendere il vantaggio ottenuto nella partita d'andata, terminata con il risultato di 4-3. In casa delle viola, in gol Bonansea, Girelli, Beerensteyn e Grosso, tutte nuovamente in campo anche al ritorno. Nonostante le tante occasioni, la squadra di Panico ha vinto con il minimo scarto. Contro la Juventus Women la Fiorentina schiera un tridente pesante.