Juve Women, vittoria per 2-0 contro il Koge: continua il percorso in UWCL

Vittoria per la Juve Women di Montemurro che si impone sul Koge per 2-0 grazie ai gol di Gunnarsdottir e Cantore

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha festeggiato la vittoria della Women in UWCL contro il Koge. Ecco il resoconto del match: "Missione compiuta. Al Moccagatta la Juve batte il Køge nel retour match dell'ultima sfida valida per accedere alla fase a gironi: un due a zero firmato Gunnarsdottir e Cantore, una partita mai in discussione.