Juve Women, questa sera torna la UWCL: tutte le stats in vista del Koge

In vista della sfida di UWCL tra Juve Women e Koge, il club bianconero ha pubblicato una serie di interessanti statistiche

Dopo il pareggio per 1-1 in Danimarca, la Juve Women di Joe Montemurro si prepara a sfidare ancora il Koge, match valido per la Uefa Women Champions League. Le bianconere tra le mura amiche dovranno vincere a tutti i costi se vorranno passare il turno, vietato sbagliare.