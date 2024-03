Juve Women, Girelli rinnova fino al 2025: “Vedo il futuro in bianco e nero”

La Juve Women ha annunciato il rinnovo fino al 2025 di Cristiana Girelli. Ecco le sue parole: "Il futuro lo vedo in bianco e nero, spero ci siano ancora tantissime vittorie da regalare a questa società e ai nostri tifosi. Nel futuro vedo momenti belli come quelli che abbiamo vissuto finora. Sto vivendo bellissime sensazioni, sono molto felice. Dopo il suo rinnovo il direttore Stefano Braghin in conferenza stampa ha usato delle parole fortissime, molto vere e molto profonde che io abbraccio totalmente. Quando sei in questa società devi tenertela molto stretta, è una grossa fortuna. Il tempo è volato, se mi guardo indietro sono passati sei anni ma è una storia d’amore che è ancora all’inizio. Il cuore mi batte forte come se fosse il primo giorno, ogni volta che indosso questa maglia".