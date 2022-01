Juve Women, le stats del match contro la Fiorentina: Cernoia certezza

Ieri la Juve Women ha pareggiato contro la Fiorentina, interrompendo la sua incredibile striscia di vittorie. Le statistiche del match

Ieri la JuveWomen di Joe Montemurro ha interrotto la sua striscia di vittorie consecutive, pareggiando contro la Fiorentina. Per le bianconere questa è una vera e propria novità, abituate a vincere praticamente sempre. Il pari, infatti, non va a modificare la classifica di Serie A, che vede la Juve ancora saldamente in testa alla classifica, prime e con sei punti di vantaggio sul Sassuolo secondo. Ora la squadra di Montemurro non dovrà abbattersi e dovrà subito concentrarsi in vista del prossimo match. Domenica prossima, infatti, le aspetta l'Inter, partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia.