Juve Women, il ricordo della finale di Coppa Italia del 2022

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota con il ricordo della partita delle Women in finale di Coppa Italia 2022. Ecco l'approfondimento: "Le Juventus Women sono attese dall'ultima partita della stagione. Il sesto faccia a faccia stagionale con la Roma assegnerà l'ultimo trofeo dell'anno: la Coppa Italia Femminile. Le bianconere, detentrici del trofeo, sono pronte a dare tutto per alzare al cielo una coppa anche in questa stagione. L'appuntamento è per domenica 4 giugno 2023 alle ore 16:30 allo stadio Arechi di Salerno. Viviamo insieme l'avvicinamento alla gara. Oggi ripercorriamo il successo della scorsa stagione, con la finale conquistata proprio contro la Roma.

LE EMOZIONI DI FERRARA Teatro della finale di Coppa Italia, il 22 maggio 2022, era stato lo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Avversaria, ormai una costante in questi anni, la Roma. Le bianconere arrivavano da campionesse d'Italia per la quinta volta consecutiva e con in bacheca anche la Supercoppa, conquistata a gennaio. L'obiettivo, poi centrato, era quello di vincere per la prima volta tutti e tre i trofei italiani disponibili in un solo anno. La Roma, questa stagione, arriva con la medesima possibilità.