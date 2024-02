Juve Women-Como 5-0, Montemurro: “Speriamo di continuare in questa direzione”

Vittoria netta per la Juve Women, che ha battuto 5-0 il Como: le parole dell'allenatore Montemurro al termine della partita

Vittoria netta per la Juve Women , che ha battuto 5-0 il Como. Al termine della partita l'allenatore bianconero Montemurro ha detto: " Siamo molto fortunati ad avere una rosa molto equilibrata , con la possibilità di scegliere le migliori giocatrici da schierare in base alle avversarie che andiamo ad affrontare".

"Oggi le scelte sono state giuste e siamo felici dell'ottimo risultato - ha continuato -. Ho visto una Juventus molto vicina alla mia idea di gioco e l'auspicio è che si possa continuare in questa direzione . Noi dobbiamo pensare a una partita dopo l'altra , senza guardare troppo in là".

"Ogni giorno dobbiamo allenarci con questo obiettivo, le giocatrici lo sanno e stanno lavorando molto bene. Come dicevo mi auguro che questa bella vittoria possa essere uno stimolo in più per migliorarci giorno dopo giorno", ha concluso.