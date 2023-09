Juve Women, svelato il prossimo avversario in Coppa Italia: Chievo Verona

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha comunicato quale sarà l'avversario della Women negli ottavi di finale di Coppa Italia: "La Coppa Italia Femminile è uno degli obiettivi stagionali delle Juventus Women , che lo scorso anno hanno conquistato il trofeo sconfiggendo, in finale, la Roma grazie al gol di Barbara Bonansea.

Il cammino delle bianconere nell'edizione 2023/24 comincerà contro il Chievo Verona agli ottavi di finale. Niente gironi come nelle passate edizioni, quindi, ma solo una gara secca con in palio l'accesso ai quarti di finale. Gli ottavi saranno in programma l'11 e il 12 ottobre, con le gare ancora da calendarizzare.