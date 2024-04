Juve Women, Caruso: “Il rinnovo è motivo di felicità e orgoglio”

Tramite i canali ufficiali del club, Arianna Caruso si è espressa in seguito al rinnovo di contratto con la Juventus fino al 2026. Ecco le sue parole: "Sono felice, onorata. Firmo un contratto fino al 2026 con questa maglia, per me è un motivo d’orgoglio, qualcosa che non avrei mai creduto possibile, sono contenta di quello che ho fatto, e non vedo l’ora di continuare a scrivere pagine di successo insieme. Quali parole mi vengono in mente pensando alla mia avventura bianconera? Passione, perché questo è la Juventus; poi, direi, allo stesso tempo, sogno: non avrei mai pensato di vestire questa maglia, era qualcosa di impossibile. E infine difficoltà, perché all’inizio è stato difficile: ero giovane, ho lasciato casa, scuola e quello che avevo a Roma".