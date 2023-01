Juve Women, Montemurro: “Dobbiamo continuare a lottare”

Contro il Brescia in Coppa Italia la Juve Women porta a casa un'altra vittoria, questa volta per 4-1. Così facendo le bianconere superano la fase a gironi e raggiungono i quarti di finale della competizione dove affronteranno il Chievo. Le firme sui gol della Vecchia Signora sono di Pfattner, Sembrant, Girelli e Boattin, quest'ultima autrice di un gol bellissimo. Domenica 15 gennaio le bianconere scenderanno di nuovo in campo, questa volta in Serie A contro il Sassuolo.