Juve Women, Braghin: “Dobbiamo intercettare i talenti prima che arrivino le big”

Pareggio di fondamentale importanza per la Juve Women di Joe Montemurro , che in Uefa Women Champions League è riuscita a portare a casa un punto contro il fortissimo Arsenal . Se la partita è stata di certo importante, ancora più importante è stato vedere le giocatrici bianconere giocare all'Allianz Stadium con il presidente Agnelli e Arrivabene sugli spalti. Un segnale forte da parte della dirigenza della Juve, che ha dimostrato l'importanza del progetto Women.

Braghin ha poi continuato parlando del mercato: "Dobbiamo sempre pensarci, dobbiamo intercettare i talenti prima che arrivino le big, trovare calciatrici magari in difficoltà per valorizzarle perché il mercato delle big è ancora lontano da quello dell'Italia. Lina Hurtig è stata la prima, ora vedremo, dipende anche dal percorso in Champions". Hurtig è stata la prima calciatrice del campionato italiano a essere venduta all'estero, acquistata proprio dall'Arsenal. Il primo di quello che si spera possa essere una lunga lista di acquisti e cessioni.