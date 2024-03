Juve Women, Braghin: “Montemurro lascia una grande eredità”

Stefano Braghin ha parlato in conferenza stampa dell'addio di Joe Montemurro raccontando il suo grande lavoro alla guida della Juventus Women

In conferenza stampa, il direttore generale della Juventus Women, Stefano Braghin, ha parlato tra i vari argomenti dell'addio di Joe Montemurro. Ecco le sue parole: "Di lui alla Juve rimarrà tantissimo. La stagione di più successo la abbiamo fatta sotto la sua guida e rimarrà sempre nella storia del club. In un progetto ogni fase ha le sue necessità. Lui ha ottenuto risultati, attratto nuove calciatrici e ci ha dato visibilità internazionale. Ci ha fatto vedere un calcio diverso e lascia una grande eredità come aveva lasciato Rita Guarino".