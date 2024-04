Juve Women, Boattin: “In questa stagione non ho tenuto i miei standard”

Tramite i canali ufficiali del club, Lisa Boattin ha parlato in seguito alla vittoria della Juventus Women sul Sassuolo. Ecco le sue parole: "Nel primo tempo abbiamo messo poca intensità ed eravamo poco lucide. Loro vincevano i duelli, eravamo meno convinte e non riuscivamo a farlo, eravamo anche un po’ nervose. Poi dopo che fai il pareggio è ovvio che cambia la dinamica della gara. Abbiamo avuto atteggiamento non giusto per portare a casa questa vittoria che era importante. Sicuramente. Secondo me è stato un anno particolare, non sono riuscita a stare nei miei standard con continuità. Ora sono più brillante ma non sono pienamente soddisfatta. Mi è mancata continuità ed è una cosa un po’ nuova. Ho imparato tanto, cercherò di prendere tutto per essere più consapevole per come approcciare le partite".