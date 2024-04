Juve Women – Boattin e Nystrom ribaltano il Sassuolo

Nel match di play off del Gruppo A succede tutto nel secondo tempo nella sfida tra Juventus Women e Sassuolo. Le ospiti spaventano le bianconere ma alla fine sono quest'ultime a esultare al termine dei novanta minuti. Nel primo tempo, Beerensteyn mette i presupposti per la via della rete in un paio di occasioni, ma solo al 54' minuto il match si sblocca. E' però il Sassuolo a segnare con Beccari che, servita da Clelland, supera Peyraud. La Juventus Women impiega tredici minuti a ristabilire la parità grazie a una perla di Boattin su punizione. All'80' minuto, Nystrom completa la rimonta, più lesta di tutti a uscire dalla mischia e infilare alle spalle del portiere.