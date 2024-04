Juve Women, Beruatto: “Con il Sassuolo sfida non facile”

Tramite il sito ufficiale del club, Paolo Beruatto ha parlato alla vigilia dell'impegno della Juventus Women contro il Sassuolo: "Ho trovato un gran bel gruppo, organizzato molto bene, in cui si lavora con serietà. La squadra ha molte anime. Ci sono le ragazze più giovani e ci sono le più esperte che sono le prime a dare sempre l’esempio. C’è davvero una grande professionalità. Ringrazio il Club per la fiducia che mi ha dimostrato, seguo il calcio femminile con grande interesse da molto tempo ed essere qui per me è un orgoglio. Con il Sassuolo non sarà una sfida facile, perché il livello si è alzato davvero molto e perché anche loro hanno i loro traguardi da raggiungere: il nostro obiettivo è giocare nel migliore dei modi queste ultime partite, ovviamente per conquistare matematicamente il preliminare di Champions, ma anche per chiudere nel modo migliore e perché siamo la Juve".