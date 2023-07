Juve, Weah-show: Timmy canta “Redemption song” di Bob Marley

Timothy Weah è stato 'battezzato': durante il ritiro in America, l'esterno statunitense si esibisce intonando Redemption song di Bob Marley

Approdato in bianconero da poche settimane e già nel cuore dei tifosi. Dopo l'intervista di presentazione, ora Timothy Weah torna a far parlare di sé per un simpatico siparietto social durante la tournée americana.