Juve, Weah e McKennie convincono ancora con gli USA: vittoria per 4-0

Altra vittoria con gli USA per Weah e McKennie: i due giocatori della Juve convincono in Nazionale, Allegri li aspetta

Altra partita da titolari, altra vittoria schiacciante, questa volta però senza gol o assist: Weah e McKennie si confermano giocatori fondamentali per la nazionale di calcio americana. Gli USA hanno infatti vinto 4-0 contro l'Oman.

I due calciatori della Juve sono stati schierati in campo dal primo minuto, con il centrocampista che è rimasto in campo per tutti e 90 i minuti mentre l'esterno è stato sostituito all'80'.